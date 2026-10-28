ДТП за кордоном: що робити українському водієві після аварії

Аварія за кордоном — це пошкоджений автомобіль, великий стрес, ще й необхідність швидко зорієнтуватися в незнайомих правилах. Водію доводиться спілкуватися з учасниками ДТП іншою мовою та намагатися швидко зрозуміти, які документи потрібно оформити. У стресовій ситуації легко пропустити важливу деталь, яка згодом вплине на врегулювання страхового випадку. Щоб цього не сталося, варто діяти послідовно.

Крок перший. Забезпечити безпеку та визначити, чи потрібні екстрені служби

Насамперед перевірте, чи є травмовані, та оцініть, чи не загрожує місце аварії іншим учасникам дорожнього руху. Якщо хтось постраждав, викликайте екстрені служби. У країнах ЄС діє єдиний номер 112, за яким ви матимете змогу звернутися за допомогою.

Якщо це безпечно, увімкніть аварійну сигналізацію, позначте місце ДТП знаком аварійної зупинки та виконуйте правила щодо перебування на проїзній частині. Не наражайте себе на небезпеку заради огляду пошкоджень чи розмови з іншим водієм.

Важливо не залишати місце аварії. Якщо обставини потребують присутності поліції, дочекайтеся її прибуття та дійте відповідно до вказівок уповноважених служб.

Щоб у разі ДТП не витрачати час на пошук страховки, підготуйтеся до поїздки заздалегідь. На сайті «Арсенал Страхування» «Зелена карта» доступна для оформлення онлайн.

Крок другий. Зафіксувати обставини ДТП

Коли ситуація під контролем і це не створює додаткової небезпеки, зберіть інформацію, яка допоможе відновити перебіг події. Зафіксуйте на фото та відео з різних ракурсів:

загальний вигляд місця аварії;

розташування автомобілів;

пошкодження;

дорожні знаки, розмітку та інші важливі обставини.

За можливості зафіксуйте геолокацію.

Обміняйтеся з іншим водієм контактними даними, інформацією про автомобіль, страховика та номер страхового поліса. Якщо є свідки, попросіть дозволу записати їхні контакти.

Окремо збережіть копії або фотографії документів, оформлених на місці події. Це можуть бути поліцейські матеріали, повідомлення про ДТП чи інші офіційні записи.

Крок третій. З’ясувати, чи потрібно викликати поліцію та оформлювати спеціальні документи

Порядок оформлення ДТП залежить від законодавства конкретної країни та обставин аварії. У разі травмування людей та спору щодо обставин події потрібно залучити поліцію.

За певних умов водії можуть скористатися спрощеним оформленням — європротоколом. Зазвичай така процедура передбачає відсутність постраждалих, згоду учасників щодо обставин аварії, наявність договорів «Зелена картка» або місцевих полісів страхування відповідальності водіїв. У будь-якому разі перевірте умови оформлення європротоколу з огляду на законодавство країни ДТП.

Крок четвертий. Повідомити страховика та дотриматися процедури врегулювання

Далі повідомте страхову компанію, у якій оформлено «Зелену картку». Не відкладайте звернення до повернення в Україну. Краще зв’яжіться зі страховиком з місця події.

Під час розмови коротко опишіть:

де і коли сталася аварія;

які транспортні засоби брали участь у ДТП;

чи є постраждалі;

які документи вже оформлено.

Уточніть, куди надсилати матеріали, які саме документи потрібні та що робити далі. Дотримуйтеся інструкцій страховика й зберігайте підтвердження звернення та відправлення документів.

Варто враховувати й те, що «Зелена картка» — це страхування цивільно-правової відповідальності. Якщо ви є потерпілим, порядок отримання компенсації зазвичай залежить від страховика винуватця та законодавства країни, де сталася ДТП.

Яких помилок варто уникати після аварії

Навіть за незначних пошкоджень кілька необачних рішень можуть ускладнити подальше врегулювання. Тому не допускайте таких помилок:

не залишайте місце ДТП. Спочатку оформте усі документи та з’ясуйте, чи дозволяють місцеві правила це зробити;

не покладайтеся лише на усні домовленості. Без належного документального підтвердження довести обставини аварії може бути складніше;

не відкладайте звернення до страховика. Зволікання може призвести до порушення встановлених строків;

не підписуйте документів, зміст яких вам незрозумілий. Попросіть переклад або пояснення рідною мовою;

не передавайте документи стороннім особам. Перевіряйте, кому саме надаєте копії страхового поліса та персональні дані.

Пам’ятайте, що ви можете завжди звернутися до свого страховика за підтримкою. Приміром, якщо ви оформили страхування онлайн на https://arsenal-ic.ua/, ви матимете змогу зателефонувати до контакт-центру компанії «Арсенал Страхування» цілодобово. Перед поїздкою збережіть контакти в телефоні, щоб не шукати їх у стресовій ситуації.

Отже, підготуватися до непередбачуваної ситуації краще заздалегідь. Для цього перевірте чинність «Зеленої картки» та її територію дії, ознайомтеся з умовами договору, збережіть контакти страховика. Це допоможе діяти спокійно та не втратити важливих деталей, коли кожна хвилина має значення.