У Харкові хірург організував схему для ухилянтів: обіцяв інвалідність без обстежень за $8000

У Харкові СБУ викрила 37-річного хірурга міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, який за 8000 доларів обіцяв оформити чоловікам мобілізаційного віку III групу інвалідності без проходження обстежень і стаціонарного лікування. Лікаря затримали на робочому місці.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, лікар організовував процес медичного супроводження “клієнтів” у профільних медичних установах та діагностичних центрах Харкова, а також обіцяв оформлення відповідної документації фахівцями експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК). Для реалізації схеми хірург залучав своїх колег з інших закладів охорони здоров’я.

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Клієнтами були чоловіки мобілізаційного віку, які намагалися ухилитися від військової служби та отримати дозвіл на виїзд за кордон.

“Організатор запевняв їх, що допоможе оформити необхідні медичні висновки без фактичного проходження обстежень і стаціонарного лікування. Щоб уникнути викриття, лікар намагався розтягнути процес оформлення фіктивних документів щонайменше на шість місяців, а іноді — на рік”, — розповіли в СБУ.

У жовтні минулого року правоохоронці задокументували факт вимагання лікарем-хірургом 8 тис. доларів за «гарантоване» оформлення III групи інвалідності. Підозрюваного затримали на робочому місці після отримання останньої частини обумовленої суми — 2,5 тис. доларів.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Санкція за статтею — до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють усіх співучасників схеми та осіб, які скористались його послугами.