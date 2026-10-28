В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги: щонайменше 50 загиблих і понад 170 постраждалих

В Іспанії поблизу Толедо зіткнулися два швидкісні пасажирські потяги Renfe та Iryo. За попередніми даними, загинули щонайменше 50 людей, ще понад 170 дістали поранення.

Про це повідомляє El Español із посиланням на службу цивільного захисту.

Аварія сталася о 8:54 між населеними пунктами Лос-Єбенес та Урда на 118-му кілометрі залізничної лінії.

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У катастрофі брали участь швидкісний потяг AVE компанії Renfe, в якому перебували 397 людей, та потяг Iryo із 147 пасажирами. Обидва прямували маршрутом між Мадридом і Севільєю у протилежних напрямках.

За даними залізничних джерел, потяг Iryo у момент аварії стояв, коли в нього врізався склад Renfe. Внаслідок удару два вагони Iryo зійшли з рейок, деякі вагони зазнали значних пошкоджень.

Рух швидкісних потягів призупинили

Оператор залізничної інфраструктури Adif призупинив рух швидкісних потягів між Мадридом та Андалусією.

За інформацією видання, у момент аварії рух відбувався за системою бокового сигналізування через несправність системи LZB, яка забезпечує автоматичний контроль руху поїздів.

Серед попередніх версій причин аварії розглядається людська помилка, однак офіційних висновків щодо причин катастрофи наразі немає.

Компанія Iryo повідомила, що активувала всі протоколи реагування на надзвичайні ситуації.

До місця аварії направили пожежників, рятувальників, підрозділи цивільного захисту, три медичні гелікоптери та дві реанімаційні бригади.

Влада Кастилії-Ла-Манчі підвищила рівень регіонального плану надзвичайних ситуацій до другого. Також регіональний уряд звернувся по допомогу до Військового підрозділу з надзвичайних ситуацій Іспанії.

Катастрофа сталася приблизно через дев’ять місяців після аварії поблизу Адамуза в провінції Кордова, де внаслідок зіткнення потягів Iryo та Renfe загинули 46 людей.