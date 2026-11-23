Україна розширює географію атак на російські об’єкти, завдаючи ударів далеко за межами зони бойових дій. Після операції біля берегів Лівії, де дрони СБУ потопили російський корвет “Меркурій”, місцева влада звернулася зі скаргою до ООН.

Про це пише Politico.

За даними видання, Україна вперше відкрито взяла на себе відповідальність за удар по російських кораблях на такій значній відстані від власних кордонів. У неділю, 22 листопада, СБУ повідомила про потоплення російського корвета “Меркурій”, який перебував у порту Бенгазі. Також було уражено суховантаж “Ангара”, який використовувався для перевезення озброєння.

Реклама

Реклама

Операцію провели з моря. За інформацією СБУ, спеціальне судно доправило до району атаки сім українських морських дронів, після чого їх запустили по цілях.

Водночас у суботу вранці у Фінській затоці внаслідок атаки безпілотника зазнало пошкоджень вантажне судно під російським прапором. Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що удар у міжнародних водах здійснила Україна, однак Київ не визнав своєї причетності.

Як зазначає Politico, удари по російських об’єктах далеко від фронту свідчать про розширення можливостей українських спецслужб, але водночас створюють ризики дипломатичних ускладнень.

Після атаки в Бенгазі влада Лівії подала скаргу до Організації Об’єднаних Націй і зажадала розслідування.

“Ми закликаємо Україну надати офіційне пояснення своїх військових дій у Лівії”, — заявив Осама Хаммад, очільник уряду, призначеного лівійським парламентом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав атаку у Фінській затоці небезпечною та заявив, що вона посилює напруженість у регіоні. Щодо ударів у Лівії він підтвердив, що Москва звернула увагу на заяву президента Володимира Зеленського про знищення кораблів, але від подальших коментарів відмовився.

На думку наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, Україна шукає додаткові способи тиску на Росію, оскільки бойових дій на фронті та ударів по нафтопереробних заводах і оборонних підприємствах недостатньо, щоб змусити Москву негайно завершити війну.

Президент Володимир Зеленський 23 листопада також наголосив, що удари поблизу Лівії є частиною ширшої кампанії тиску на Росію.

“Росія може відчувати нашу відповідь від Західного Сибіру, де горять її нафтопереробні заводи, до узбережжя Лівії, де тонуть її військові кораблі”, — заявив президент.

Він додав, що Україна десятки разів пропонувала Росії кроки для зменшення інтенсивності бойових дій і ніколи не була стороною, яка підвищувала ставки.