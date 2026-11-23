Повідомлення з вимогою негайно погасити кредит може застати зненацька, особливо якщо сума відрізняється від очікуваної, а назва компанії незнайома. У такій ситуації варто спочатку перевірити, хто звертається, на якій підставі та з чого складається заборгованість. Наявність прострочення не дає права погрожувати позичальнику чи принижувати його.

Для перевірки договору й отриманих вимог можна звернутися по правову допомогу. Зокрема, юридична компанія «Правовий лідер» пропонує консультації та супровід кредитних спорів. Обсяг допомоги й умови співпраці варто погодити до укладення договору.

З чого почати, якщо вам телефонують щодо боргу

Під час першої розмови запишіть назву компанії, ім’я співрозмовника та контакти для письмового звернення. Уточніть, хто зараз є кредитором і чи діє компанія від його імені. Для перевірки використовуйте контакти фінансової установи, отримані з незалежного джерела, а не лише номер із повідомлення.

Підготуйте кредитний договір, додаткові угоди, квитанції та банківські виписки. Попросіть надати деталізований розрахунок вимоги: залишок основного боргу, проценти, комісії та інші нарахування. Зіставте його зі своїми платежами. Так можна виявити невраховану оплату або зрозуміти, які саме суми потребують пояснення.

Якщо повідомляють про нового кредитора

Попросіть документи, які підтверджують право вимагати оплату саме за вашим договором. До перевірки не переказуйте гроші на особисту картку співрозмовника та не повідомляйте коди підтвердження банківських операцій. Терміновість, на якій наполягають телефоном, не повинна замінювати перевірку документів і реквізитів.

Які дії колекторів неприпустимі

Для врегулювання прострочення за споживчими кредитами встановлені вимоги до етичної поведінки. Зокрема, заборонені погрози, шантаж, психологічний і фізичний тиск, введення в оману щодо суми боргу та вимоги компенсувати роботу колекторів. НБУ також нагадує про обмеження часу й частоти взаємодії: за загальним правилом, без окремої законної підстави не можна контактувати з власної ініціативи з 20:00 до 9:00, у вихідні та понад двічі на добу.

Водночас колектор і виконавець мають різні повноваження. Телефонна вимога не є постановою про арешт коштів. Примусове стягнення здійснюють державні або приватні виконавці на підставі виконавчих документів у передбаченому законом порядку. Колекторська компанія самостійно таких повноважень не отримує.

Якщо телефонують через кредит родича або знайомого

Сам факт знайомства з позичальником не означає, що ви повинні погашати його кредит. Відповідальність поручителя чи спадкоємця — окреме правове питання, яке залежить від документів і обставин. Якщо ви стороння особа, повідомте, що не погоджуєтеся на взаємодію щодо чужого боргу, і вимагайте припинити контакти. Якщо звернення тривають, збережіть докази для скарги.

Коли незрозуміло, як оцінити вимоги кредитора або підготувати заперечення, варто розібрати документи з фахівцем. На сторінці https://pravovyilider.com.ua/services/advokat-po-kredytam описані напрями юридичної допомоги щодо кредитних договорів, реструктуризації та представництва інтересів позичальників. Конкретний спосіб захисту залежить від змісту договору, розрахунку боргу та стадії спору.

Як зафіксувати порушення

Для розгляду скарги потрібні конкретні обставини. Замість загального формулювання “мені постійно погрожують” зазначте, хто звертався, коли це сталося та що саме було сказано або написано.

Зберігайте:

скриншоти повідомлень із номером відправника, датою та часом;

журнал дзвінків і записи розмов, у яких ви брали участь;

листи та вимоги про оплату;

копії своїх звернень і отриманих відповідей.

Такий підхід відповідає рекомендаціям НБУ: визначити установу, зафіксувати порушення та додати матеріали до звернення. Оригінальні файли краще зберігати окремо, щоб за потреби надати їх без змін.

Куди звертатися позичальнику

Адресат звернення залежить від проблеми. Порушення правил спілкування, погрози та спір про суму заборгованості можуть потребувати різних способів захисту.

Кредитор або колекторська компанія. Подайте письмову скаргу, опишіть обставини та сформулюйте вимогу: припинити неправомірні контакти, перевірити дії працівника чи пояснити розрахунок. Збережіть підтвердження надсилання. Національний банк України. Якщо компанія не реагує або порушення тривають, зверніться до НБУ та додайте докази й попереднє листування. Такий порядок рекомендує регулятор. Поліція. За наявності погроз насильством, вимагання чи інших ознак кримінального правопорушення повідомте правоохоронців. Очікувати відповіді компанії в такій ситуації не потрібно. Юрист або адвокат. Правова допомога потрібна для оцінки договору, перевірки вимог і підготовки процесуальних документів, якщо спір уже розглядає суд.

Що робити із самим кредитом

Звернення щодо тиску колекторів і перевірку заборгованості варто вести паралельно. Якщо фінансове становище змінилося, подайте кредитору письмову пропозицію щодо посильного графіка платежів. До підписання нової угоди перевірте загальну суму виплат, строк, проценти та наслідки повторного прострочення.

Окремо зберігайте всі документи із суду чи від виконавця. Зазначені в них строки потребують уваги незалежно від того, чи триває листування з колекторською компанією. На консультацію візьміть договір, розрахунок боргу, підтвердження оплат і отримані вимоги — це дасть змогу предметно оцінити ситуацію.