На Слов’янському напрямку український десантник збив російський реактивний безпілотник зі звичайного автомата АКС. Момент знищення дрона під час бойового чергування потрапив на відео.

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, оприлюднивши кадри роботи військового.

На відео зафіксована робота бійця мобільної вогневої групи зенітного ракетного дивізіону 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу ДШВ.

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Під час бойового чергування на Слов’янському напрямку військовослужбовець зумів збити реактивний безпілотник, використавши звичайний автомат АКС.

“Нічого незвичного. Просто реактивний дрон збили зі звичайного АКС!” — прокоментували відео в 7-му корпусі.

У ДШВ наголосили, що українські військові продовжують знищувати російські безпілотники всіма доступними засобами, незалежно від швидкості їхнього польоту.

“Як би швидко не літали їхні безпілотники, наші бійці будуть їх збивати. Усіма доступними нам засобами. Бо це наше небо!” — зазначили десантники.