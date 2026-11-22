У Києво-Печерській лаврі 22 листопада виник конфлікт між активістами та вірянами УПЦ через храм на честь Сергія Радонезького, який облаштували в колишній водонапірній вежі. Активісти вимагають його перейменування в межах деколонізації, а поліція повідомила про штовханину та два звернення від учасників інциденту.

Про це повідомляють Київ24 та поліція Києва.

За інформацією Київ24, активісти вимагають перейменувати храм Сергія Радонезького в межах деколонізації.

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Йдеться про колишню водонапірну вежу на території Києво-Печерської лаври, яку переобладнали під храм на честь московського церковного діяча XIV століття.

Учасники акції також ставлять під сумнів законність переобладнання пам’ятки культурної спадщини під релігійну споруду.

На місці зібралися віряни УПЦ та активісти. Поліція контролює ситуацію та перекрила протестувальникам доступ до храму.

За повідомленням столичної поліції, 22 листопада правоохоронці отримали інформацію про штовханину біля одного з храмів на території Лаври.

“За попередньою інформацією, суперечка виникла через розбіжності між громадянами щодо використання та релігійної належності однієї з культових споруд на території історичного комплексу”, — зазначили в поліції.

Правоохоронці припинили конфлікт та не допустили його подальшої ескалації.

На місці працюють поліцейські наряди та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За інформацією поліції, від учасників конфлікту надійшло два звернення.

Наразі правоохоронці проводять перевірку обставин інциденту.