Німецький Християнсько-демократичний союз (CDU) опублікував зображення канцлера Фрідріха Мерца в образі гангстера з відеогри Grand Theft Auto VI, щоб привернути увагу до досягнень урядової коаліції. Незвичайна політична реклама викликала глузування з боку опозиційних “Зелених”, які також розкритикували плани влади щодо зниження податку на електроенергію.

Як повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa, керівна консервативна партія Німеччини вирішила використати ажіотаж навколо виходу Grand Theft Auto VI для просування урядових рішень.

На офіційній сторінці Християнсько-демократичного союзу (CDU) в Instagram з’явилося стилізоване зображення канцлера Фрідріха Мерца.

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Політика показали в сонцезахисних окулярах і бронежилеті на тлі пальм — візуально в стилі кримінального світу GTA.

Поруч розмістили напис “Досягнення раніше, ніж Grand Theft Auto VI”.

Автори публікації обіграли популярний інтернет-мем “before GTA VI”, яким користувачі жартома описують події, що встигають статися раніше за вихід довгоочікуваної гри.

Що саме рекламувала партія Мерца

Публікація CDU, очевидно, стосувалася домовленостей, яких урядова коаліція консерваторів і соціал-демократів досягла під час нічних переговорів у вівторок.

Серед погоджених заходів — давно обговорюване зниження податку на електроенергію.

Утім, фінансування цього рішення наразі забезпечене лише на 2027 рік.

Саме цей пункт став одним із приводів для критики з боку опозиції.

“Зелені” висміяли рекламу канцлера

Колишня співголова німецької партії “Зелені” Рікарда Ланг відреагувала на публікацію CDU в соціальній мережі X.

“Сьогодні вранці я розмірковувала, хто придумає найбільш ганебний допис про GTA. Принаймні консерватори можуть записати це до своїх досягнень”, — написала політикиня.

Партія “Зелені” також критикує урядові плани щодо податку на електроенергію, вважаючи їх недостатніми.

GTA VI вийшла після тривалого очікування

Grand Theft Auto VI стала однією з найбільш очікуваних відеоігор у світі.

За інформацією dpa, гра, яку називають найдорожчим розважальним проєктом в історії, стала доступною в Німеччині опівночі для консолей PlayStation 5 від Sony та Xbox Series X/S від Microsoft.

Події GTA VI розгортаються у відкритому світі, де гравці можуть керувати дрібними злочинцями, які прагнуть грошей і слави завдяки крадіжкам, пограбуванням і торгівлі наркотиками.

Шанувальники серії високо оцінюють свободу дій у грі, проте франшиза Grand Theft Auto неодноразово зазнавала критики через детальне зображення насильства.

Саме популярність GTA VI та інтернет-мемів навколо її тривалого очікування німецькі консерватори вирішили використати для просування політичних досягнень.