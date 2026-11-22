У ніч проти 22 листопада російські війська атакували Лозову Харківської області реактивними безпілотниками, внаслідок чого постраждала жінка. Удари припали на приватний сектор і територію цивільного підприємства, спричинивши дві пожежі загальною площею 750 кв. м.

Про наслідки нічної атаки на Лозову повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, російські війська завдали ударів реактивними безпілотниками по приватному сектору міста та території цивільного підприємства.

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Внаслідок атаки постраждала жінка. Інформації про її стан у повідомленні ДСНС не наведено.

У місті виникли дві пожежі за різними адресами.

На одному з місць удару загорілися житловий будинок, господарські споруди та торговельний об’єкт. Загальна площа цієї пожежі становила 400 кв. м.

Крім того, пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки.

За іншою адресою пожежа виникла на території приватного підприємства. Вогонь охопив площу 350 кв. м.

Таким чином, загальна площа двох пожеж становила 750 кв. м.

До ліквідації наслідків російської атаки залучалися підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади.

Нічний удар по Лозовій: горіли житловий будинок, торговельний об’єкт і підприємство / Фото: ДСНС