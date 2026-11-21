Співголова ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН) Тіно Хрупалла закликав до висилки з країни 2,6 мільйона іноземців, зокрема українців, сирійців та афганців, які перебувають під тимчасовим захистом. Експерти наголошують, що масова депортація таких людей юридично неможлива без індивідуального перегляду їхнього права на перебування.

Як повідомляє Bild, із відповідною заявою Тіно Хрупалла виступив у подкасті німецького таблоїда.

Політик вважає, що після завершення війни в Україні або суттєвого покращення безпекової ситуації в Сирії та Афганістані громадяни цих країн, які отримали захист у Німеччині, повинні будуть повернутися на батьківщину.

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За його словами, якщо обставини, через які люди отримали право на захист, зникнуть, підстав для їхнього подальшого перебування в Німеччині не залишиться.

Хрупалла також пропонує висилати осіб, які вже підлягають депортації.

За підрахунками співголови АдН, загалом під запропоновані ним критерії можуть потрапити близько 2,6 мільйона іноземців.

Водночас його позиція викликала розбіжності навіть усередині партії.

Раніше представник АдН Максиміліан Кра застерігав від нереалістичних очікувань щодо масштабних депортацій.

Він наголошував, що навіть повернення 200 тисяч людей стало б найбільшою операцією такого масштабу в повоєнній історії Європи.

Міграційний експерт Даніель Тім також розкритикував заяву Хрупалли, назвавши її такою, що вводить громадськість в оману.

За словами експерта, політик створює враження, ніби мільйони українців, сирійців та афганців можна одночасно й за короткий час депортувати з Німеччини.

Однак німецьке законодавство не дозволяє автоматично позбавляти захисту великі групи людей лише через зміну ситуації в країні їхнього походження.

Право кожної людини на захист має перевірятися індивідуально.

Навіть завершення війни чи покращення безпекових умов не означає автоматичного скасування статусу захисту для всіх громадян відповідної держави.

За даними Bild, станом на середину 2026 року в Німеччині перебували близько 259 тисяч іноземців, зобов’язаних залишити країну після відмови в наданні притулку.

Водночас 77% із них мали відстрочку депортації, тому їхнє примусове повернення тимчасово не здійснювалося.

За інформацією Федерального статистичного відомства Німеччини, навесні 2024 року загальна кількість іноземців, які перебували під захистом у країні, становила 3,17 мільйона осіб.

Таким чином, пропозиція Хрупалли стосується не лише людей, які вже отримали рішення про необхідність залишити Німеччину, а й значної частини іноземців, які мають чинний правовий статус захисту.