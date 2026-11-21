Apple представила четверте покоління телевізійної приставки Apple TV 4K вартістю $299, оснащене потужнішим процесором A19, голосовим керуванням без пульта та розширеними можливостями Siri на основі штучного інтелекту. Однак після двох тижнів тестування оглядач Bloomberg дійшов висновку, що нововведення не виправдовують суттєвого подорожчання пристрою, особливо для власників попередньої моделі.

Нова Apple TV 4K залишається одним із найзручніших пристроїв для перегляду потокового відео, проте її ціна дедалі більше віддаляє продукт від конкурентів. Про це йдеться в огляді Bloomberg, автор якого протестував четверте покоління приставки протягом двох тижнів.

На відміну від дешевших пристроїв Roku, Google та Amazon, Apple TV традиційно пропонує інтерфейс без нав’язливої реклами, тісну інтеграцію з іншими продуктами Apple та тривалу програмну підтримку.

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Однак нова ціна в $299 змушує замислитися, наскільки ці переваги виправдовують витрати.

Apple TV 4K різко подорожчала

Третє покоління Apple TV 4K, представлене у 2022 році, спочатку коштувало $129 за версію з 64 ГБ пам’яті та Wi-Fi і $149 за модель зі 128 ГБ та Ethernet.

На початку 2026 року Apple підвищила ціни до $199 і $249 відповідно.

У четвертому поколінні компанія повністю відмовилася від версії з 64 ГБ. Тепер приставка має щонайменше 128 ГБ накопичувача, а Ethernet став стандартним оснащенням.

Пристрій також отримав 8 ГБ оперативної пам’яті — удвічі більше, ніж попередня модель.

На думку оглядача Bloomberg, такий обсяг накопичувача надмірний для пристрою, який переважно відтворює контент із хмарних сервісів. При цьому застосунки та ігри поки не можуть повною мірою використовувати збільшений обсяг оперативної пам’яті.

Однією з причин подорожчання називають дефіцит мікросхем пам’яті, який впливає на всю індустрію споживчої електроніки.

Проте навіть з урахуванням цієї проблеми ціна Apple TV 4K виглядає високою порівняно з конкурентами.

Для порівняння, Amazon Fire TV Stick 4K Max коштує $85, приставка Roku найвищого класу продається зі знижкою за $90, а Google TV Streamer — за $150.

Siri тепер працює без пульта

Одним із головних нововведень стала поява мікрофонів дальнього радіуса дії безпосередньо в корпусі Apple TV 4K.

Завдяки цьому користувач може керувати відтворенням контенту голосом, не шукаючи пульт або смартфон.

Наприклад, достатньо попросити Siri ввімкнути певний серіал, знайти фільми конкретної студії або відкрити потрібний потоковий сервіс.

Голосовий помічник також отримав розширені можливості штучного інтелекту.

Siri може коротко переказувати епізоди серіалів, відповідати на запитання про фільми та знаходити інформацію про контент, який переглядає користувач.

Серед найкорисніших функцій оглядач Bloomberg відзначив пошук загубленого пульта.

Після команди “Siri, де мій пульт?” пристрій запускає звуковий сигнал на Siri Remote, допомагаючи знайти його, наприклад, між подушками дивана.

Окремо пульт коштує $59 і сумісний зі старішими моделями Apple TV.

Ще одна практична можливість — автоматичне повторення пропущеного діалогу.

Якщо користувач не розчув репліку персонажа, можна запитати Siri: “Що він сказав?”

Після цього Apple TV автоматично перемотає відео на десять секунд назад і тимчасово ввімкне субтитри.

Водночас Siri має певні обмеження.

Через захист цифрового контенту DRM голосовий помічник не може безпосередньо аналізувати зображення на екрані під час перегляду фільмів або серіалів.

Крім того, система іноді зависає під час обробки запитів або видає повідомлення про помилку.

Apple поки позначає нову Siri AI як бетафункцію, яку потрібно активувати окремо.

Важливо й те, що оновлена Siri незабаром з’явиться на старіших Apple TV. Тому саме можливість голосового керування без пульта залишається головною ексклюзивною перевагою нового покоління.

Apple TV 4K отримала чип A19 і Wi-Fi 7

Четверте покоління приставки працює на процесорі Apple A19.

За заявою компанії, він забезпечує до 50% вищу продуктивність центрального процесора та вдвічі потужнішу графіку порівняно з попередньою моделлю.

Під час тестування Bloomberg пристрій працював швидко, практично без затримок.

Це помітне покращення порівняно з третьою генерацією, яка іноді мала проблеми з плавністю інтерфейсу Liquid Glass.

Нова приставка також підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.

Серед інших змін — апаратне декодування відео AV1, яке дозволяє потоковим сервісам ефективніше передавати відео та зменшувати використання інтернет-трафіку.

Apple також змінила розташування світлодіодного індикатора на передній панелі, перемістивши його до центру та зменшивши яскравість.

Водночас приставка зберегла підтримку основних аудіо- та відеоформатів попереднього покоління, зокрема Dolby Vision, HDR10+ і Dolby Atmos.

Домашній кінотеатр із чотирьох HomePod

Ще одним ексклюзивним нововведенням стала можливість підключення чотирьох колонок HomePod для створення синхронізованої системи об’ємного звучання.

Користувач може використовувати чотири однакові колонки або дві пари сумісних моделей.

За оцінкою Bloomberg, функція працює добре, проте її вартість складно назвати доступною.

Комплект із чотирьох HomePod другого покоління та нової Apple TV 4K коштує $1695.

Використання компактніших HomePod mini дозволяє зменшити витрати, однак така система не обов’язково замінить спеціалізований домашній кінотеатр.

Оглядач Bloomberg зазначає, що об’ємне звучання Dolby Atmos у системі Apple поступається за ефектом занурення деяким конкурентам, оскільки HomePod не мають окремих динаміків, спрямованих угору.

Крім того, Apple досі не реалізувала низку функцій, яких давно очікують ентузіасти домашніх кінотеатрів.

Зокрема, нова приставка не підтримує наскрізне передавання аудіо без втрат якості, частоту оновлення зображення 120 Гц та новітній стандарт Dolby Vision 2.

Головна перевага — інтеграція з екосистемою Apple

Попри високу ціну, Apple TV 4K зберігає сильні сторони, завдяки яким попередні покоління приставки користувалися популярністю.

Пристрій може працювати як центр керування розумним будинком, швидко підключатися до AirPods для приватного прослуховування та використовувати iPhone для введення паролів у потокових сервісах.

Також можна проводити відеодзвінки FaceTime на великому екрані телевізора, використовуючи камеру iPhone або iPad.

Завдяки новому процесору приставка має отримувати оновлення операційної системи tvOS протягом багатьох років.

Для порівняння, перше покоління Apple TV 4K, випущене у 2017 році, лише нещодавно припинило отримувати великі оновлення та не перейшло на tvOS 27.

Bloomberg зазначає, що така тривалість програмної підтримки залишається однією з переваг Apple перед виробниками дешевших потокових пристроїв.

Чи варто купувати нову Apple TV 4K

Попри позитивні враження від швидкодії та зручності використання, оглядач Bloomberg не рекомендує власникам третього покоління Apple TV 4K переходити на нову модель.

Більшість важливих функцій уже доступні на попередніх пристроях або з’являться на них після програмних оновлень.

Головні ексклюзивні можливості четвертого покоління — голосове керування без пульта та підтримка системи з чотирьох HomePod — навряд чи виправдовують витрати для більшості користувачів.

За оцінкою видання, Apple TV 4K залишається чудовим пристроєм для перегляду відео, але компанії варто було б запропонувати доступнішу модель, а не підвищувати ціну.

Bloomberg радить власникам попередніх поколінь продовжувати користуватися наявними приставками.

Нова Apple TV 4K може бути привабливою для тих, хто вже користується багатьма пристроями Apple, має достатній бюджет і купує таку приставку вперше.

Однак подальше зростання ціни може відштовхнути навіть найвідданіших прихильників бренду.