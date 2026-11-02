Apple попередила про можливий злам iPhone німецьких депутатів та урядовців, — Bild

Компанія Apple попередила депутатів Бундестагу та членів уряду Німеччини про можливі атаки на їхні iPhone із використанням шпигунського програмного забезпечення. Німецькі органи кібербезпеки рекомендували потенційним постраждалим виходити з того, що їхні пристрої могли бути скомпрометовані.

Про це повідомляє Bild.

Міністр цифровізації Німеччини Карстен Вільдбергер підтвердив інформацію про кібератаку в ефірі програми ARD “Bericht aus Berlin”. За його словами, Apple надіслала попередження про те, що окремі пристрої могли бути скомпрометовані шпигунським програмним забезпеченням.

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Згідно з листом Федерального відомства з інформаційної безпеки Німеччини (BSI), який отримали журналісти ARD та Bild, із 29 жовтня 2026 року на кілька iPhone надходили повідомлення Apple про загрозу.

Компанія попереджала про атаки з використанням так званого Mercenary Spyware — комерційного шпигунського програмного забезпечення, метою якого є отримання несанкціонованого доступу до смартфонів.

За словами Вільдбергера, BSI оперативно відреагувало на ситуацію та письмово повідомило всіх потенційних постраждалих.

Відомство рекомендувало їм із міркувань безпеки припускати, що пристрої могли бути скомпрометовані. Водночас із повідомлень Apple не випливає, чи вдалося зловмисникам фактично отримати доступ до телефонів.

Сама Apple характеризує такі попередження як високонадійні ознаки того, що конкретна людина стала ціллю спрямованої атаки.

За інформацією BSI, шпигунське програмне забезпечення може встановлюватися без будь-яких дій користувача. Воно здатне надавати зловмисникам можливість читати повідомлення, зокрема в зашифрованих месенджерах, отримувати доступ до дзвінків, контактів і календарів, відстежувати місцеперебування телефону, а також приховано вмикати мікрофон і камеру.

У німецькому відомстві зазначили, що наразі не мають детальної інформації про конкретні обставини та причини появи цих попереджень. Скільки саме депутатів і членів уряду могли постраждати та хто стоїть за атакою, поки невідомо.