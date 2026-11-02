Російський газ знову через Україну: США просувають план, проти якого виступає Європа

Сполучені Штати просувають план швидкого відновлення постачання російського газу до Європи через українські газопроводи в межах переговорів про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Пропозиція передбачає участь американського посередника в продажу газу, однак зустрічає опір європейських країн.

Про це пише The Wall Street Journal.

Ідею обговорювали представники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф під час поїздок до Москви та Києва у вересні.

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План передбачає відновлення експорту російського природного газу до Європи через територію України за участю американського посередника. Така схема має дозволити обійти європейські санкційні обмеження та може створити можливості для американських інвесторів.

За даними WSJ, виручку Росії від продажу газу пропонують зберігати на спеціальних рахунках із обмеженим доступом, тоді як Україна отримуватиме доходи від транзиту.

Вашингтон розглядає відновлення постачань як спосіб знизити ціни на газ у Європі та стимулювати Володимира Путіна до переговорів.

Водночас європейські країни виступають проти відновлення залежності від російських енергоносіїв. Законодавство Євросоюзу передбачає припинення імпорту російського газу до 2027 року, а єврокомісар з питань енергетики закликав до постійної заборони таких постачань.

Пропозиція США обговорюється на тлі високих цін на енергоносії в Європі, низьких запасів газу та перебоїв із постачанням скрапленого природного газу з Катару.

У жовтні ініціативу відклали після того, як Україна під тиском президента США Дональда Трампа майже на два тижні призупинила удари по російських нафтопереробних заводах. Росія при цьому продовжувала атакувати українську енергетику. Після відновлення українських ударів Вашингтон знову активізував обговорення енергетичного перемир’я напередодні тристоронніх переговорів США, України та Росії, запланованих на середину листопада в Абу-Дабі.