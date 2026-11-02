В Ізюмі авіабомба зруйнувала кілька поверхів будинку: одна людина загинула, серед постраждалих — дитина

Уранці 2 листопада росіяни завдали ударів кількома керованими авіабомбами по місту Ізюм Харківської області. Одна людина загинула, одинадцятеро постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Авіаудару по цивільній інфраструктурі Ізюма окупанти завдали сьогодні близько 9:00. Зафіксовано влучання у п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок: зруйновано конструкції з першого по третій поверхи.

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Ще одна авіабомба влучила у чотириповерховий житловий будинок.

Також пошкоджено 14 приватних будинків, два магазини та шість автомобілів.

За попередньою інформацією, постраждали 11 людей, серед яких 11-річний хлопчик, в якого діагностували гостру реакцію на стрес. На місці ударів працюють екстрені служби.