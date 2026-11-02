Поблизу резиденції Трампа у Флориді розбився літак, загинули дев’ятеро людей

1 листопада в американському штаті Флорида розбився приватний літак Learjet 60, унаслідок чого загинули всі дев’ятеро людей на борту. Катастрофа сталася неподалік резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, яку він залишив приблизно за годину до падіння бізнес-джета.

Про це повідомляють Reuters та Daily Sun.

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), літак вилетів з Остіна, штат Техас, і прямував на Багамські острови. Неподалік дороги у житловому районі округу Палм-Біч він упав та вибухнув.

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Місце катастрофи розташоване менш ніж за 11 кілометрів від резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Президент США залишив Флориду на борту Air Force One об 11:55 за місцевим часом — приблизно за годину до падіння літака.

Унаслідок катастрофи біля дороги утворилася велика вирва. Із прилеглої території евакуювали близько 600 людей, яких розміщували у двох тимчасових притулках.

За інформацією AccuWeather, під час катастрофи в районі спостерігалися сильні дощі та грози. Запис переговорів екіпажу з авіадиспетчерами свідчить, що перед падінням пілоти повідомляли про обледеніння та турбулентність. Згодом вони подали сигнал лиха через стрімку втрату висоти.

Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) розпочала розслідування причин катастрофи. Виробник літака Bombardier заявив про готовність співпрацювати зі слідчими.