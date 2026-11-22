У селищі Димер Київської області внаслідок ранкової атаки зруйновано житловий будинок із першого по п’ятий поверх. Рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед яких дитина, ще одну дитину госпіталізували, а під завалами можуть перебувати семеро людей.

Про наслідки ранкової атаки 22 листопада повідомила ДСНС.

За даними рятувальників, у селищі Димер на Київщині зазнав значних руйнувань житловий будинок. Зруйновано конструкції з першого по п’ятий поверх.

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Із будівлі евакуювали дев’ятьох людей, серед яких одна дитина.

Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала та була госпіталізована до лікарні.

За попередньою інформацією ДСНС, під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати семеро людей.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Надзвичайники розбирають зруйновані конструкції та продовжують пошук людей.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю дитячого садка, розташованого поруч із житловим будинком.

До ліквідації наслідків атаки залучені підрозділи ДСНС та представники Товариства Червоного Хреста України.

На місці також працюють психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу постраждалим.

У ДСНС наголошують, що інформація про кількість загиблих і постраждалих уточнюється та постійно оновлюється.