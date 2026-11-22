За минулу добу російська армія втратила ще 2310 військовослужбовців, 1392 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 66 артилерійських систем. Загальні бойові втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу ЗСУ, станом на 22 листопада 2026 року сягнули близько 1 637 170 осіб.

Про оновлені втрати російських військ повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними українського командування, протягом минулої доби втрати особового складу армії РФ становили приблизно 2310 осіб.

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Також російські війська втратили два танки, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем і шість реактивних систем залпового вогню.

Крім того, Сили оборони України знищили або вивели з ладу 1392 безпілотники оперативно-тактичного рівня, шість наземних робототехнічних комплексів, 243 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і чотири одиниці спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022 року до 22 листопада 2026 року:

Особовий склад — близько 1 637 170 осіб (+2310 за добу).

Танки — 12 487 (+2).

Бойові броньовані машини — 25 923 (+39).

Артилерійські системи — 52 661 (+66).

Реактивні системи залпового вогню — 2295 (+6).

Засоби протиповітряної оборони — 1767.

Літаки — 452.

Гелікоптери — 356.

Наземні робототехнічні комплекси — 3209 (+6).

Безпілотники оперативно-тактичного рівня — 616 803 (+1392).

Крилаті ракети — 5278.

Кораблі та катери — 35.

Підводні човни — 2.

Автомобільна техніка та автоцистерни — 178 062 (+243).

Спеціальна техніка — 4925 (+4).

У Генеральному штабі зазначили, що наведені дані уточнюються.