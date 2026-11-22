Президент США Дональд Трамп заявив, що йому буде дуже важко працювати з Чаком Шумером, якщо той очолить демократичну більшість у Сенаті після перемоги партії на проміжних виборах. Тим часом усередині Демократичної партії розгорнулася боротьба за керівництво: прогресивне крило вимагає змін, попри здобуття 56 місць у верхній палаті Конгресу.

Про боротьбу за лідерство серед демократів повідомляє Reuters. Свою реакцію на можливе переобрання Шумера Дональд Трамп опублікував у Truth Social.

Президент США Дональд Трамп виступив проти можливого обрання сенатора Чака Шумера лідером демократичної більшості у Сенаті.

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У дописі на платформі Truth Social американський президент заявив, що не очікує конструктивної співпраці з політиком, який протягом останнього десятиліття очолює демократів у верхній палаті Конгресу.

“Мені буде дуже важко працювати з Чаком Шумером, якщо він стане лідером більшості в Сенаті”, — написав Трамп.

Президент також різко розкритикував попередню діяльність Шумера.

“Він уже одного разу зазнав нищівної невдачі як “лідер”, ставши одним із найгірших в історії, і я майже не сумніваюся, що він знову зазнає невдачі”, — заявив Трамп.

За його словами, Шумер займався поширенням того, що президент називає “містифікацією про Росію”, а також інших нібито обманів і махінацій.

Трамп стверджує, що саме це зробило його перемогу на президентських виборах 2024 року легкою.

“Ось ми знову тут!” — завершив свій допис американський президент.

Демократи здобули 56 місць у Сенаті

Заява Трампа пролунала на тлі внутрішньопартійної боротьби серед демократів після листопадових проміжних виборів до Конгресу.

За даними Reuters, Демократична партія отримала переконливу більшість у Сенаті — 56 місць, відібравши у республіканців дев’ять мандатів.

Демократам вдалося перемогти навіть у кількох штатах, де Дональд Трамп на президентських виборах 2024 року випереджав суперників із двозначною перевагою.

Однак успіх партії не гарантував Чаку Шумеру збереження керівної посади.

Представники прогресивного крила демократів вимагають оновлення партійного керівництва, вважаючи, що Шумер надто тісно пов’язаний із традиційним політичним істеблішментом.

У листі від 13 листопада керівники популістської Working Families Party подякували Шумеру за його роль у виборчій перемозі, але закликали поступитися місцем новому поколінню політиків.

“Якщо ви підете з посади на вершині перемоги, яку допомогли забезпечити, ви покажете виборцям, що Демократична партія почула їхній заклик до змін”, — йдеться у зверненні.

Хто претендує на керівництво демократами

Головним суперником 75-річного Шумера, якому 23 листопада виповниться 76 років, став 67-річний сенатор від Меріленду Кріс Ван Голлен.

Він виступає за зміну підходів до роботи демократичної фракції та розширення впливу новообраних сенаторів.

“Я беру участь у цій боротьбі, щоб перемогти. Це моя мета. Думаю, якщо ми хочемо просувати амбітну програму, нам потрібне нове керівництво. Нам необхідно змінити культуру демократичної фракції”, — заявив Ван Голлен.

На його думку, результати виборів 2026 року продемонстрували прагнення американських виборців до змін.

Ван Голлен також розкритикував Шумера за підтримку політичних сил, пов’язаних із впливовими проізраїльськими та криптовалютними інтересами, під час внутрішньопартійних виборів.

Зокрема, він нагадав, що двоє новообраних сенаторів перемогли попри підтримку Шумером їхніх суперників на праймеріз.

Обраний сенатор від штату Мен Трой Джексон також висловився за оновлення керівництва.

“Чи подобається мені Чак Шумер? Він був чудовим, але я справді вважаю, що настав час для нових ідей”, — сказав він.

Хто підтримує Шумера, а хто — Ван Голлена

За інформацією Reuters, щонайменше 16 сенаторів-демократів публічно заявили про підтримку Шумера.

Водночас шість сенаторів оголосили, що голосуватимуть за Ван Голлена.

Остаточне рішення ухвалюватимуть усі 56 сенаторів-демократів шляхом таємного голосування 1 грудня.

Це перша конкурентна боротьба за керівництво демократами в Сенаті з 1994 року.

Сам Шумер демонструє впевненість у своїй перемозі.

“Мене оберуть лідером більшості”, — заявив він журналістам минулого тижня.

На підтримку Ван Голлена виступають представники прогресивного крила партії, зокрема новообраний сенатор від Мічигану Абдул Ель-Саєд.

Він вважає, що Ван Голлен поєднує досвід роботи у Вашингтоні з готовністю ризикувати та змінювати усталені політичні практики.

Сенатор-демократ від Вірджинії Тім Кейн, своєю чергою, назвав суперечку щодо керівництва здоровою дискусією про майбутнє партії.

Шумер може зіткнутися з новим викликом у 2028 році

Reuters зазначає, що Шумеру доведеться боротися за переобрання до Сенату у 2028 році.

Поразка у внутрішньопартійній боротьбі за лідерство може зробити його вразливішим перед потенційними конкурентами.

Серед політиків, які розглядають можливість балотування на його місце, — конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес.

У меморандумі її виборчої кампанії зазначено, що у 2028 році вона може претендувати на президентську посаду, місце в Сенаті або переобрання до Палати представників.

Сам Шумер поки уникає обговорення свого політичного майбутнього після голосування за керівництво фракцією.

“Я зосереджений на 2027 році та виконанні зобов’язань перед американським народом”, — заявив він.

Вибори лідера демократів у Сенаті залишаються єдиним невирішеним кадровим питанням серед чотирьох найвищих керівних посад у Конгресі.

Демократи Палати представників уже висунули Хакіма Джеффріса на посаду спікера наступного скликання. Республіканців у Сенаті продовжить очолювати Джон Тун, а Джим Джордан змінить Майка Джонсона на посаді головного республіканця в Палаті представників.