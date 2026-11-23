Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 20 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали 17 людей, серед них троє дітей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові поранення дістали жінки 85 і 66 років та 25-річний чоловік. У 64-річної жінки стався гострий інфаркт міокарда, ще п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес.
У Люботині поранені дівчата 14 і 15 років та 17-річний юнак. Ще одна 38-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Біля села Феськи Золочівської громади поранений 42-річний чоловік, ще один 42-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.
У селі Манцівка Великобурлуцької громади поранені 52-річний чоловік і 48-річна жінка.
Росія застосувала ракети та понад 150 дронів
За даними ОВА, протягом доби російські війська застосували по Харківщині:
- 3 ракети;
- 3 БпЛА типу “Герань-2”;
- 3 БпЛА типу “Молнія”;
- 2 FPV-дрони;
- 144 БпЛА, тип яких встановлюється.
Пошкоджені житлові будинки, готель і залізнична інфраструктура
У Харкові пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, дитячий заклад і готель.
У Богодухівському районі пошкоджені гараж у Золочеві, два житлові будинки та п’ять господарчих споруд у Коломаку.
У Куп’янському районі пошкоджені мотоцикл у Манцівці та автомобіль у Шевченковому.
В Ізюмському районі пошкоджені приватний будинок та автомобіль у Бугаївці, а також дві господарчі споруди в Балаклії.
У Харківському районі пошкоджені два автомобілі в Масліях і Циркунах, адміністративна будівля в Дергачах, залізнична інфраструктура в Люботині та електромережі в Новій Водолазі.
У Лозівському районі пошкоджені складська будівля в Домасі та цивільне підприємство у Златополі.
У Чугуївському районі пошкоджені два багатоквартирні будинки.
За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 41 людину. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 70 269 людей.