Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 20 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали 17 людей, серед них троє дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранення дістали жінки 85 і 66 років та 25-річний чоловік. У 64-річної жінки стався гострий інфаркт міокарда, ще п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес.

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У Люботині поранені дівчата 14 і 15 років та 17-річний юнак. Ще одна 38-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Біля села Феськи Золочівської громади поранений 42-річний чоловік, ще один 42-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.

У селі Манцівка Великобурлуцької громади поранені 52-річний чоловік і 48-річна жінка.

Росія застосувала ракети та понад 150 дронів

За даними ОВА, протягом доби російські війська застосували по Харківщині:

3 ракети;

3 БпЛА типу “Герань-2”;

3 БпЛА типу “Молнія”;

2 FPV-дрони;

144 БпЛА, тип яких встановлюється.

Пошкоджені житлові будинки, готель і залізнична інфраструктура

У Харкові пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, дитячий заклад і готель.

У Богодухівському районі пошкоджені гараж у Золочеві, два житлові будинки та п’ять господарчих споруд у Коломаку.

У Куп’янському районі пошкоджені мотоцикл у Манцівці та автомобіль у Шевченковому.

В Ізюмському районі пошкоджені приватний будинок та автомобіль у Бугаївці, а також дві господарчі споруди в Балаклії.

У Харківському районі пошкоджені два автомобілі в Масліях і Циркунах, адміністративна будівля в Дергачах, залізнична інфраструктура в Люботині та електромережі в Новій Водолазі.

У Лозівському районі пошкоджені складська будівля в Домасі та цивільне підприємство у Златополі.

У Чугуївському районі пошкоджені два багатоквартирні будинки.

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 41 людину. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 70 269 людей.