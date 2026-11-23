Готовність президента США Дональда Трампа розглядати гарантії безпеки для України за принципом статті 5 НАТО є одним із ключових елементів майбутньої мирної угоди, заявив Джаред Кушнер. За його словами, США найближчими тижнями планують обговорювати можливу систему гарантій з Україною, європейськими партнерами та Росією.

Про це Кушнер написав у X.

За його словами, готовність Росії обговорювати такі гарантії є “великим кроком уперед” і потенційним сигналом того, що Москва серйозно ставиться до мирного процесу.

Реклама

Реклама

“Надійна гарантія за принципом статті 5, підкріплена механізмами стримування та запобігання конфліктам, могла б різко зменшити ризик нової війни”, — заявив Кушнер.

Він погодився з позицією президента України Володимира Зеленського, що гарантії мають бути конкретними, надійними та чітко зафіксованими.

Остаточне рішення має ухвалити Трамп

Кушнер наголосив, що йдеться про одні з найсерйозніших зобов’язань, які можуть взяти на себе Сполучені Штати, тому вони потребують ретельного опрацювання.

За його словами, будь-які запропоновані гарантії має схвалити Дональд Трамп із дотриманням конституційних і парламентських процедур.

“Він пішов би на такий крок лише в тому випадку, якби вважав, що це чітко відповідає національним інтересам Америки, а ширші домовленості у сфері безпеки роблять вкрай малоймовірним застосування цієї гарантії”, — заявив Кушнер.

Гарантії пов’язують із новою архітектурою безпеки Європи

Кушнер зазначив, що гарантії безпеки для України не можуть бути остаточно узгоджені окремо від післявоєнної архітектури безпеки в Європі.

За його словами, майбутня система має передбачати постійні канали консультацій, кризового зв’язку та військової деконфліктності, а також більшу прозорість і взаємні кроки для зниження ризику ескалації.

“Ми прагнемо майбутнього, де Україна буде в безпеці, Європа стане сильнішою, Росія буде впевнена, що НАТО не шукає конфронтації, а НАТО та його партнери будуть впевнені, що Росія поважатиме суверенітет і безпеку своїх сусідів”, — написав Кушнер.

Він додав, що будь-яка така система має зберігати суверенітет і незалежність рішень усіх держав, які братимуть у ній участь.

США планують переговори з Україною, Європою та Росією

За словами Кушнера, протягом найближчих тижнів США разом із представниками спеціальної мирної місії планують працювати з Україною, європейськими партнерами та Росією над спільним баченням майбутньої архітектури безпеки.

“Нічого не погоджено, доки все не погоджено. Але готовність обговорювати ці історичні питання створює важливу можливість зупинити кровопролиття”, — заявив він.

Кушнер також наголосив, що безпека України має спиратися на довгостроковий економічний розвиток, реформи та посилення власних інституцій.

За його словами, метою США є “суверенна, безпечна, процвітаюча і вільна Україна, сильніша та стабільніша Європа і тривалий мир”, який зробить нову війну значно менш імовірною.