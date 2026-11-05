На Київщині після удару РФ горять склади, є постраждалий (фото, відео)

Уночі 5 листопада росіяни атакували логістичну інфраструктуру Київської області. Триває ліквідація наслідків удару, відомо про одного постраждалого.

Про це повідомили в ДСНС України.

Як уточнив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, у Бучанському районі пожежа внаслідок російської атаки виникла на території складу.

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За інформацією рятувальників, до ліквідації наслідків обстрілу залучили підрозділи ДСНС із Бучанського та інших районів області. Також на місце направили додаткові сили.

Пожежу вже локалізували. Наразі рятувальники проливають осередки горіння та розбирають конструкції.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Один чоловік дістав травми.