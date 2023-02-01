Прес-служба Абрамовича заявила, що у олігарха немає грошей для жертв війни

Прес-служба російського мільярдера Романа Абрамовича пояснила, що Абрамович, який потрапив під санкції, не має доступу до мільярдів, отриманих від продажу клубу “Челсі”, і тому не може віддати їх жертвам війни в Україні.

У вівторок деякі телеграм-канали та засоби масової інформації написали, ніби Абрамович віддасть 2,3 млрд фунтів Україні. Ці повідомлення були плодом неправильного тлумачення публікації британської газети Telegraph, що вийшла напередодні.

“Пан Абрамович не має доступу до цих коштів і не бере участі у процесі їх розподілу”, – пояснила прес-служба Абрамовича.

Абрамович ще минулого березня, невдовзі після початку війни і перед продажем лондонського “Челсі”, оголосив, що хоче, щоб гроші з продажу пішли на гуманітарну допомогу жертвам війни з обох сторін. Однак оскільки Абрамович перебуває під санкціями, доступу до них він не отримав.

Telegraph у понеділок написав, що, за його даними, британські чиновники зараз закінчують оформлення паперів, відповідні відомства Британії та Євросоюзу ось-ось дадуть “зелене світло”, і протягом найближчих тижнів уряд зможе перерахувати гроші Абрамовича на благодійність.

Газета зазначила, що це буде найбільша в історії разова пожертва постраждалим від війни. Який фонд чи благодійна організація його отримають, поки що невідомо.