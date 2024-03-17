Російські добровольці взяли під контроль населений пункт Горьковський, що в Бєлгородській області РФ. Про це повідомляє пресцентр Легіону “Свобода Росії”.

Відомо, що це їм вдалося зробити спільно з ічкерійськими добровольцями.

“P.S. спеціально для путінських пропагандистів коротко описуємо: За наказом кураторів Заходу, за гроші їхніх платників податків, побудували село в Чорнобилі, яке один в один схоже на селище Горьківський, Бєлгородської області”, – додали в повідомленні.