Російські добровольці взяли під контроль населений пункт Горьковський, що в Бєлгородській області РФ. Про це повідомляє пресцентр Легіону “Свобода Росії”.
Відомо, що це їм вдалося зробити спільно з ічкерійськими добровольцями.
“P.S. спеціально для путінських пропагандистів коротко описуємо: За наказом кураторів Заходу, за гроші їхніх платників податків, побудували село в Чорнобилі, яке один в один схоже на селище Горьківський, Бєлгородської області”, – додали в повідомленні.
#Горьковский, БНР, наши дни: посёлок освобождён от гнёта путинского режима https://t.co/TY4s6TAwSM #лср pic.twitter.com/Yv54dGEyOF— Necro Mancer (@666_mancer) March 17, 2024