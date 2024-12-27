У Петербурзі на шкільному стенді повісили фотографії учасників РДК із підписом “герої Росії”

У Петербурзі в одну з місцевих шкіл викликали поліцію після того, як там у холі виявили фотографії учасників Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють на боці України, повідомляють росЗМІ.

Фотографії засновника РДК Дениса Капустіна та учасника батальйону Олексія Левкіна повісили на стенді “Інформація інспектора ОДН” на третьому поверсі. До обох знімків були додані підписи “герой Росії”.

Після інциденту поліцейські затримали заступника директора школи з виховної роботи, але вона категорично заперечує свою причетність до події.