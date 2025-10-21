В Укренерго назвали строки запуску опалення в житлових будинках

В Україні протягом десяти днів планують запустити опалення у житлових будинках. В Укренерго розраховують, що це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, адже споживачі менше користуватимуться електрообігрівачами.
Про це заявив глава “Укренерго” Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.
20 жовтня добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований увечері. Він був на 4,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 17 жовтня. Причина змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також похолодання на всій території України.
За словами Віталія Зайченка, значна частина українців нині вимушено обігріває оселі за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.
“Невмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі”, – зазначив очільник Укренерго.
Однак протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні. Це, за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться.