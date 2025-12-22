Онлайн-кредитування без прикрас: переваги та ризики позик МФО 

Банківський кредит на ті чи інші потреби вдається отримати не всім позичальникам. Навіть платоспроможним клієнтам банки можуть відмовляти через погану кредитну історію, недостатній дохід або з інших причин. Крім того, розгляд запитів інколи займає кілька днів. Тож цей варіант не допоможе у випадках, коли гроші знадобилися терміново.

МФО видають позики без зайвої бюрократії та тривалого очікування. Після схвалення заявки гроші швидко надходять на картку. Попри деякі ризики за умови відповідального підходу і розуміння ключових нюансів онлайн-кредити можуть стати дієвою фінансовою підтримкою та не створювати жодних проблем.

Плюси та мінуси мікрокредитування

Основними перевагами позик у МФО є:

швидкий розгляд заявок і максимальна швидкість надходження коштів на картку;

можливість оформлення кредиту онлайн, без особистої присутності;

спрощені вимоги до позичальників порівняно з банками;

доступність позик у будь-який час доби, включно з вихідними та святами;

можливість отримати гроші навіть за відсутності бездоганної кредитної історії.

Водночас мікрофінансові організації надають у борг порівняно невеликі суми — до 20–55 тис. грн на строк не більше ніж 30 днів. До позичальників, котрі хочуть взяти більше коштів на рік або навіть кілька місяців, висуваються суттєво жорсткіші вимоги.

Що потрібно знати позичальникам

Рішення про надання позики МФО приймається в автоматичному режимі. Високі шанси отримати кошти на картку мають навіть безробітні, матусі в декреті, студенти й пенсіонери. Втім, перед оформленням онлайн-кредиту варто уважно оцінити власні фінансові можливості та переконатися, що позику буде погашено вчасно. Крім того, обов’язково слід звертати увагу на реальну вартість кредиту, строки повернення, умови пролонгації та відповідальність за прострочення. Позики з мінімальним відсотком — 0,01% — надаються зазвичай лише новим клієнтам і на обмежений строк. Після його спливу користування кредитними коштами стає суттєво дорожчим.

Ще один важливий момент: оформлюючи кредит онлайн, позичальники ризикують натрапити на сайт шахраїв. Щоб уникнути ризиків і фінансових втрат, для отримання позики варто звертатися до ліцензованих МФО, що працюють у правовому полі та відкрито публікують умови кредитування. Перелік перевірених мікрофінансових організацій з актуальними умовами надання кредитних коштів доступний, зокрема, на платформі Portmone.

Як вибрати надійну МФО за допомогою Portmone

Щоб знайти надійного кредитора та оформити позику онлайн, виконайте кілька простих дій.

Перейдіть за посиланням https://www.portmone.com.ua/kredyt-onlayn-na-kartu або оберіть на головній сторінці Portmone розділ «Кредити онлайн». Ознайомившись з пропозиціями на сторінці, оберіть варіант, що підходить вам найбільше, і натисніть кнопку «Оформити». Зареєструйтеся та авторизуйтеся на сайті кредитора. Виберіть суму і строк користування позикою. Заповніть анкету і надішліть заявку. Після схвалення запиту надайте МФО номер картки для зарахування грошей та підпишіть договір. Отримайте кошти на рахунок, не забудьте вчасно повернути позику та оплатити відсотки.

Онлайн-кредитування може бути зручним фінансовим інструментом за умови зваженого і відповідального використання. Вибір перевіреного кредитора і прозорих умов дозволяє мінімізувати ризики та уникнути проблем. Порівняти пропозиції МФО, а також швидко погасити позику легко можна на сайті або в мобільному застосунку Portmone.