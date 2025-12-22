1,6 млн грн на дрова: ексдиректор лісгоспу отримав підозру за переплату бюджетних коштів

За процесуального керівництва Донецька обласна прокуратура колишньому директору державного підприємства повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у період з грудня 2023 року по лютий 2024 року ДП «Лиманське лісове господарство» та товариство з обмеженою відповідальністю уклали три договори на постачання 3 тис. куб. м деревини. Закупівлю здійснили попри наявність у лісгоспу достатніх власних запасів лісопродукції для забезпечення потреб органів державної влади, місцевого самоврядування та населення.

Слідство встановило, що директор держпідприємства, знаючи про суттєве перевищення вартості лісопродукції з урахуванням доставки та розвантаження над середньоринковою, підписав фінансові документи та надав вказівки бухгалтерії оплатити рахунки. Унаслідок цього на користь постачальника безпідставно перерахували понад 1,6 млн грн державних коштів.

Протиправні дії ексслужбовця припинено. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Територіальне управління ДБР у Краматорську за сприяння Департаменту внутрішньої та економічної безпеки ДП «Ліси України». Максимальна санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.