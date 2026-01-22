        Події

        Військові Франції показали кадри із затриманого танкера “тіньового флоту” РФ

        Галина Шподарева
        22 Січня 2026 20:36
        Перевірка документів на судні Grinch / Фото: x.com/EtatMajorFR
        Перевірка документів на судні Grinch / Фото: x.com/EtatMajorFR

        22 січня військово-морські сили Франції зупинили в Середземному морі нафтовий танкер Grinch, що прямував із Росії. Судно, яке перебуває під міжнародними санкціями, також підозрюють у використанні фальшивого прапора.

        Як повідомили у Збройних силах Франції, ВМС провели операцію з перевірки прапора нафтового танкера.

        “На запит прокурора судно було перенаправлене під ескортом ВМС Франції для продовження перевірок. Операцію здійснили у співпраці з союзниками, зокрема з британськими оборонними структурами, у межах Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права (стаття 110)”, – йдеться в повідомленні.

        Відомо, що нафтотанкер Grinch 5 січня вийшов з порту Мурманська. Перебуває у санкційному списку України, США, ЄС, Швейцарії, Великобританії, Канади. Перевозить нафту переважно до Китаю та Індії.

        Затримання нафтового танкера / Фото: x.com/EtatMajorFR

