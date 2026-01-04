“Вулвергемптон” перервав антирекордну невиграшну серію та здобув першу перемогу в сезоні АПЛ

Вулвергемптон перервав затяжну безвиграшну серію в Англійській прем’єр-лізі, здобувши першу перемогу в сезоні 2025/26. У матчі 20-го туру команда на своєму полі з рахунком 3:0 обіграла Вест Гем.

До цього поєдинку «вулвз» встановили антирекорд АПЛ за кількістю матчів без перемог з початку сезону. Серія сягнула 19 ігор, з яких три завершилися внічию, а 16 – поразками, що стало найгіршим стартом чемпіонату для клубу за 123 роки.

У грі проти Вест Гему господарі швидко відкрили рахунок: уже на четвертій хвилині відзначився Джон Аріас. На 31-й хвилині перевагу Вулвергемптона подвоїв Хі Чхан Хван, а ще за десять хвилин Матеус Мане реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Після матчу головний тренер команди Роб Едвардс відзначив прогрес у грі своїх підопічних. За його словами, команда рухається в правильному напрямку, а ця перемога стала заслугою як гравців, так і вболівальників. Наставник зізнався, що лише наприкінці матчу дозволив собі по-справжньому насолодитися грою. Матеус Мане, своєю чергою, наголосив, що підтримка трибун додає йому мотивації, а команда не має наміру зупинятися на досягнутому.

Загальна серія Вулвергемптона без перемог в АПЛ тривала 23 матчі: 19 у нинішньому сезоні та ще чотири наприкінці розіграшу 2024/25. Востаннє команда перемагала в чемпіонаті Англії у 34-му турі минулого сезону в матчі проти Лестера.

Відтоді клуб змінив двох тренерів. Після роботи Вітора Перейри, за якого команда повторила найгірший старт сезону за 125 років, обов’язки наставника тимчасово виконував тренер U21 Джеймі Коллінз, а згодом команду очолив Роб Едвардс.

Наразі Вулвергемптон посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи шість очок. Для виходу із зони вильоту команді необхідно набрати щонайменше ще 12 балів.

Наступний матч «вулвз» проведуть проти Евертона. Поєдинок відбудеться в середу, 7 січня, о 21:30 за київським часом.