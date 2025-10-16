Шокуюча вартість квитків на ЧС-2026 може “відсікти” багатьох уболівальників

Чимало вболівальників ризикують не потрапити на матчі у США, Канаді та Мексиці через вартість квитків, пише The Telegraph. Перший пул продажів відкрився через жеребкування передпродажу, на яке подалися понад 4,5 млн охочих. Відомо було лише стартові діапазони — від 60 доларів до 6 730 доларів — і що діятиме «динамічне ціноутворення». Через відмову ФІФА оприлюднити повний прайс-лист фанам довелося складати картину з власних спроб купівлі. Зібрані дані свідчать про різке зростання цін порівняно з Катаром: квитки на матч-відкриття стартують від 370 доларів і сягають 1 825 доларів (проти 55 – 618 доларів у 2022-му). На фінал у Нью-Йорку старт — від 2 030 доларів, середня — близько 3 945 доларів; дешеві місця за 60 доларів, судячи з планів секторів, украй рідкісні.

Команда Free Lions Футбольної асоціації вболівальників розкритикувала підхід: «Ціни — приголомшливі. Якщо найдешевший квиток на фінал — 2 000 доларів, це непідйомно для матчу, до якого команда ще має дійти». За їхніми підрахунками, шлях від першого матчу до фіналу навіть у найнижчій категорії обійдеться щонайменше у 3 180 доларів — понад удвічі дорожче, ніж у Катарі — без урахування перельотів і проживання. Директор Fans Supporters Europe Ронан Евен заявив, що встановлені ФІФА ціни «роблять турнір для західного середнього класу та небагатьох щасливчиків», що суперечить тезі про «справді глобальний футбол».

Динамічне ціноутворення — лише одна з новацій, що може зробити турнір недосяжним для багатьох. ФІФА також дозволила офіційний ресейл за цінами вище номіналу. У перший день перепродажів з’явилися пропозиції в рази дорожчі за первинну ціну, подекуди на десятки тисяч фунтів. При цьому і покупці, і продавці сплачують по 15% комісії. Окремо критикують платформу Right to Buy: вона гарантує право купівлі квитків через придбання токенів до 999 доларів, але більшість місць, доступних через неї, виявилися у найдорожчих категоріях.

ФІФА захищає свою модель продажу як таку, що «відповідає практикам ринку великих подій у країнах-господарях» і нібито зменшує заробіток перекупників. Організація наголошує на «справедливому доступі» та вказує на стартові 60 доларів за груповий етап як «дуже конкурентну» ціну для США; додає, що схеми секторів із позначенням місць 4-ї категорії «не в масштабі» і не відображають реального обсягу таких квитків. Також ФІФА «зарезервує» окремі квоти для певних категорій уболівальників за фіксованими цінами, а офіційна платформа перепродажу — «безпечний спосіб» купівлі-продажу на вторинному ринку згідно з законодавством США.

Free Lions закликають Футбольну асоціацію Англії тиснути на ФІФА — за потреби спільно з іншими асоціаціями — «аби зберегти фінансову доступність турніру» та гарантувати достатні квоти квитків найнижчої категорії для країн-учасниць, без впливу розташування міст-господарів і «динаміки» цін.