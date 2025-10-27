        Політика

        Лавров заявив, що позиція адміністрації Трампа щодо війни в Україні “радикально змінилася”

        Сергій Бордовський
        27 Жовтня 2025 09:28
        Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров / Скриншот
        Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров / Скриншот

        Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що позиція адміністрації президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України нібито «радикально змінилася». Про це він сказав в інтерв’ю угорському YouTube-каналу «Ультраханг».

        За словами Лаврова, після саміту на Алясці Трамп «прямо і публічно заявляв», що йдеться не про перемир’я, а про «стійкий і довготривалий мир». Тепер же, стверджує російський міністр, у Вашингтоні нібито говорять лише про «негайне припинення вогню».

        «Це радикальна зміна. Це також означає, що європейці не сплять і не їдять, намагаючись „викрутити руки“ цій адміністрації», — заявив Лавров.

        Він також додав, що США перебувають «під колосальним тиском з боку європейських яструбів, Володимира Зеленського та інших, хто не хоче жодної американо-російської взаємодії».

        Американська сторона офіційно не коментувала ці висловлювання російського міністра.


