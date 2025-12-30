Військові США показали удар по судну наркоторговців у Тихому океані

У понеділок, 29 грудня, американські військові завдали удару по судну наркокартелю у міжнародних водах східної частини Тихого океану.

Про це повідомили у Південному командуванні США.

Удар по наркоторговцях було здійснено за наказом міністра оборони США Піта Геґсета. Операцію реалізувала Об’єднана оперативна група “Південний спис”.

Реклама

Реклама

“Розвідка підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркотрафіку у східній частині Тихого океану та брало участь в операціях з наркоторгівлі”, – йдеться в повідомленні.

Під час операції військові США ліквідували двох членів наркокартелів, трат серед американських військовослужбовців немає.

У Південному командуванні зазначили, що кампанія США з протидії наркотрафіку триває. Американські військові вже заявили про ліквідацію щонайменше ста людей, пов’язаних із наркоторгівлею.

Нагадаємо, США неодноразово атакували човни, які нібито перевозили наркотики, біля узбережжя Венесуели, у рамках боротьби з епідемією фентанілу в Америці. За даними CNN, наразі внаслідок операції знищили 31 човен, щонайменше 107 людей загинули.

У листопаді США заявили про початок військової операції біля Венесуели під назвою “Південний спис”, спрямовану на “боротьбу з наркотерористами” в Південній Америці.