Частина українців може втратити виплату в 1000 гривень уже наприкінці червня

Українцям, які ще мають невикористані кошти програми “Зимова 1000”, нагадали про необхідність використати їх до 30 червня включно. Уже в липні залишок коштів буде повернуто до державного бюджету.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дії”.
На що можна витратити кошти:
- оплата комунальних послуг;
- придбання ліків українського виробництва;
- книги від українських видавництв;
- продукти та товари від українських виробників
- оплата поштових послуг.
Крім того, кошти можна спрямувати на підтримку Сил оборони України.
Українців закликали перевірити залишок національного кешбеку та використати доступні кошти до завершення терміну дії програми.