Частина українців може втратити виплату в 1000 гривень уже наприкінці червня

Українцям, які ще мають невикористані кошти програми “Зимова 1000”, нагадали про необхідність використати їх до 30 червня включно. Уже в липні залишок коштів буде повернуто до державного бюджету.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дії”.

На що можна витратити кошти:

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оплата комунальних послуг;

придбання ліків українського виробництва;

книги від українських видавництв;

продукти та товари від українських виробників

оплата поштових послуг.

Крім того, кошти можна спрямувати на підтримку Сил оборони України.

Українців закликали перевірити залишок національного кешбеку та використати доступні кошти до завершення терміну дії програми.