Збірна України оголосила заявку на матч проти Данії: у списку 25 футболістів

Після відмови Путіна від переговорів Зеленський вирушає на зустріч зі Стармером, Макроном і Мерцом

Матч відбудеться на стадіоні Odense Isstadion в Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Початок зустрічі запланований на 19:30 за київським часом. Трансляція на платформі MEGOGO.

Оприлюднено заявку збірної України на матч проти Данії, який відбудеться 7 червня в місті Оденсе на стадіоні Odense Isstadion.