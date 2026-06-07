Збірна України оголосила заявку на матч проти Данії: у списку 25 футболістів

Оприлюднено заявку збірної України на матч проти Данії, який відбудеться 7 червня в місті Оденсе на стадіоні Odense Isstadion.
Початок зустрічі запланований на 19:30 за київським часом. Трансляція на платформі MEGOGO.
До заявки увійшли 25 футболістів.
Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Руслан Нещерет.
Захисники: Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Олександр Романчук, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний.
Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Єгор Назарина, Руслан Маліновський, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Данило Ігнатенко, Олександр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадій Синчук.
Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвій Пономаренко.
Матч відбудеться на стадіоні Odense Isstadion в Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.