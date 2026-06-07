        Спорт

        Збірна України оголосила заявку на матч проти Данії: у списку 25 футболістів

        Віктор Алєксєєв
        7 Червня 2026 13:32
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        Збірна України після перемоги над Польщею у товариській зустрічі 31 травня 2026 / Фото: УАФ
        Збірна України після перемоги над Польщею у товариській зустрічі 31 травня 2026 / Фото: УАФ

        Оприлюднено заявку збірної України на матч проти Данії, який відбудеться 7 червня в місті Оденсе на стадіоні Odense Isstadion.

        Початок зустрічі запланований на 19:30 за київським часом. Трансляція на платформі MEGOGO.

        До заявки увійшли 25 футболістів.

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        Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Руслан Нещерет.

        Захисники: Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Олександр Романчук, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний.

        Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Єгор Назарина, Руслан Маліновський, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Данило Ігнатенко, Олександр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадій Синчук.

        Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвій Пономаренко.

        Матч відбудеться на стадіоні Odense Isstadion в Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.


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