Зеленський підтвердив розмову з Трампом і анонсував зустріч на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили питання миру, ситуацію на фронті та подальшу взаємодію між країнами.

Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах.

За словами Зеленського, він привітав Трампа з днем народження та побажав успіхів у зусиллях, спрямованих на завершення війни Росії проти України.

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«Щойно провів чудову розмову з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я привітав Президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир», — написав Зеленський.

Президент також подякував Сполученим Штатам за підтримку України та наголосив, що Київ пам’ятає кожен крок американської допомоги — від постачання протитанкових комплексів Javelin до систем протиповітряної оборони Patriot.

Під час розмови Зеленський поінформував американського лідера про останні події на полі бою та заявив, що позиції України зміцнилися.

За його словами, сторони обговорили кроки, які можуть сприяти наближенню миру та захисту життів людей.

Окремо президенти домовилися продовжити обговорення під час особистої зустрічі на саміті «Групи семи» (G7).

«Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя», — зазначив Зеленський.

Раніше джерела повідомляли, що телефонна розмова між Зеленським і Трампом тривала близько 30 хвилин, а серед тем обговорення були мирні переговори та подальша підтримка України.