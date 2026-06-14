Увечері 14 червня російські безпілотники атакували Харків. Удари ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському та Київському районах міста.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, наразі триває уточнення обставин атаки та її наслідків.

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Попередньо відомо, що в Холодногірському районі внаслідок влучання безпілотника загорілися дерева та суха трава на відкритій місцевості.

На місця ударів направлено екстрені служби.

Станом на момент публікації інформація про постраждалих не надходила.

Оновлено: За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів ворожих безпілотників у Київському районі Харкова спалахнув дах одного із закладів культури. Також вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон в офісних будівлях.

У Холодногірському районі зафіксовано пошкодження огорожі складських приміщень та недіючого складу.

Станом на цей момент інформація про постраждалих не надходила.

На місцях влучань у посиленому режимі працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.