Увечері 14 червня російські безпілотники атакували Харків. Удари ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському та Київському районах міста.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, наразі триває уточнення обставин атаки та її наслідків.
Попередньо відомо, що в Холодногірському районі внаслідок влучання безпілотника загорілися дерева та суха трава на відкритій місцевості.
На місця ударів направлено екстрені служби.
Станом на момент публікації інформація про постраждалих не надходила.
Оновлено: За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів ворожих безпілотників у Київському районі Харкова спалахнув дах одного із закладів культури. Також вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон в офісних будівлях.
У Холодногірському районі зафіксовано пошкодження огорожі складських приміщень та недіючого складу.
Станом на цей момент інформація про постраждалих не надходила.
На місцях влучань у посиленому режимі працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.