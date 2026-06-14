Синоптики попередили про грози, град і шквали в частині областей України

У понеділок, 15 червня, в більшості регіонів України очікуються короткочасні дощі та грози. Водночас на півдні та сході країни вночі істотних опадів не прогнозується.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, по всій країні буде мінлива хмарність. Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме від +9 до +14 градусів, на узбережжі морів — до +17°. Вдень у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині повітря прогріється до +18…+23°. На решті території очікується від +21 до +26°.

Окреме попередження синоптики оголосили для східних областей, а також Дніпропетровської, Запорізької областей та Криму. Вдень тут прогнозуються грози, в окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

За даними Укргідрометцентру, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Погода у Києві та області

У Києві та Київській області 15 червня також очікується мінлива хмарність і короткочасний дощ. По області місцями можливі грози.

Температура вночі по області становитиме +9…+14°, вдень — +18…+23°. У столиці вночі прогнозують +12…+14°, а вдень — +20…+22°.

Вітер західний, 7–12 м/с.