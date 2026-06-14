Акулу-гобліна вперше зняли на відео в її природному середовищі існування

Міжнародна група морських біологів уперше в історії зафіксувала на відео акулу-гобліна в її природному середовищі існування. Вченим вдалося зняти одразу двох представників одного з найрідкісніших і найзагадковіших видів акул на планеті.

Про це повідомляє Popular Science з посиланням на дослідження, опубліковане в Journal of Fish Biology.

Акула-гоблін (Mitsukurina owstoni) вважається справжнім «живим викопним експонатом». Вона є єдиним сучасним представником родини акул, чия еволюційна історія налічує близько 125 мільйонів років.

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Цей вид легко впізнати за довгим пласким рилом, рожевим забарвленням шкіри та висувними щелепами, які можуть різко викидатися вперед під час полювання.

Хоча акулу-гобліна вперше описали ще у 1898 році, зустрічі з нею залишаються надзвичайно рідкісними. Більшість відомих екземплярів потрапляли до рук учених випадково після вилову рибальськими суднами. Через різку зміну тиску такі акули зазвичай швидко гинуть після підйому на поверхню.

Одну з акул дослідники помітили поблизу острова Джарвіс у центральній частині Тихого океану, а іншу — біля схилу Тонганського жолоба на південний схід від Фіджі.

За словами океанографа Гавайського університету Аарона Джуди, спостерігати цю акулу живою та здоровою в її природному середовищі стало унікальною подією для науки.

Нові відеозаписи дозволили не лише вперше побачити поведінку акули-гобліна в океані, а й розширити уявлення про ареал її проживання. Зокрема, знахідка біля острова Джарвіс підтвердила присутність виду в центральній частині Тихого океану.

Ще більш несподіваним стало друге спостереження. Акулу біля Тонганського жолоба виявили на глибині майже на 700 метрів більшій, ніж вважалося можливим для цього виду. Це свідчить про те, що акули-гобліни можуть мешкати значно глибше, ніж припускали раніше.

Один із авторів дослідження Алан Джеймісон з Університету Західної Австралії зізнався, що ніколи не очікував побачити живу акулу-гобліна в океані.

«Побачити одну таку акулу було дивовижно. Дізнатися, що колеги з Гаваїв також зафіксували ще одну особину, — просто неймовірно», — зазначив дослідник.

Вчені сподіваються, що нові спостереження допоможуть краще зрозуміти спосіб життя та поведінку одного з найзагадковіших мешканців глибин Світового океану.