Україна виграє війну дронів і намагається переконати Трампа посилити підтримку — Politico

Україна підходить до саміту G7 із сильнішими позиціями, ніж будь-коли за останні два роки. Завдяки успіхам у використанні безпілотників, стабілізації фронту та розвитку військових технологій Київ отримав нові аргументи для переговорів із союзниками, включно зі США.

Про це пише Politico.

За оцінкою видання, українські дрони дедалі ефективніше завдають ударів по російській логістиці, складах та об’єктах військової інфраструктури. Це змушує Росію витрачати більше ресурсів на захист тилу та послаблює її наступальний потенціал.

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Politico зазначає, що вперше з 2023 року Україна повертає більше територій, ніж втрачає, а лінія фронту загалом стабілізувалася. Це дало Києву те, чого давно бракувало, — час для нарощування власних можливостей та роботи із західними партнерами.

Напередодні саміту G7 президент Володимир Зеленський активізував дипломатичні контакти зі США та європейськими союзниками. Одним із головних завдань Києва залишається переконати президента США Дональда Трампа приділяти більше уваги війні в Україні та підтримати подальшу військову допомогу.

Видання зазначає, що увага Білого дому зараз значною мірою зосереджена на кризі навколо Ірану, що відсунуло українське питання на другий план. Водночас українська влада розраховує використати саміт G7 для нагадування Вашингтону про необхідність підтримки Києва.

Особливо гострою залишається проблема протиповітряної оборони. За словами Зеленського, Україна щомісяця використовує від 60 до 70 ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Це більше, ніж нині виробляє американська компанія Raytheon.

Київ просить США дозволити виробництво таких ракет на території України, а також веде переговори з Німеччиною щодо додаткових поставок із наявних запасів.

Паралельно Україна розширює співпрацю з європейськими партнерами у сфері виробництва дронів та озброєнь. За даними Politico, британські компанії мають поставити Україні цього року 120 тисяч безпілотників. Аналогічні угоди Київ уклав із Канадою, а німецький концерн Rheinmetall та інші європейські виробники вже працюють із українськими підприємствами над спільними програмами зі створення ракет і бронетехніки.

Окремою темою переговорів на G7 стануть санкції проти Росії. Україна та її союзники домагаються посилення економічного тиску на Москву, однак у цьому питанні позиції Європи та США не завжди збігаються.

Попри позитивні зміни на фронті, Росія продовжує завдавати масштабних ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі. Тому в Києві наголошують, що нинішні успіхи потребують додаткового підкріплення західною військовою та фінансовою допомогою.

Як зазначає Politico, саміт G7 стане лише початком насиченого дипломатичного сезону для України. Після нього відбудуться конференція з відновлення України, саміт НАТО та зустріч так званої «Коаліції охочих», де питання підтримки Києва залишатиметься одним із ключових.