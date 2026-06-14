Зеленський зателефонував Трампу в день його народження та обговорив переговори — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 червня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
За словами співрозмовника видання, розмова між двома лідерами тривала щонайменше 30 хвилин.
Під час бесіди Зеленський привітав Трампа з днем народження. Крім того, президенти обговорили низку актуальних питань, зокрема переговорний процес.
«Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше — в тому числі ідеї по переговорам», — повідомило джерело.
Інших подробиць розмови наразі не наводиться.
На момент публікації офіційних повідомлень від Офісу президента України або Білого дому щодо змісту бесіди не оприлюднено.