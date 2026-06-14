Зеленський зателефонував Трампу в день його народження та обговорив переговори — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 червня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, розмова між двома лідерами тривала щонайменше 30 хвилин.

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Під час бесіди Зеленський привітав Трампа з днем народження. Крім того, президенти обговорили низку актуальних питань, зокрема переговорний процес.

«Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше — в тому числі ідеї по переговорам», — повідомило джерело.

Інших подробиць розмови наразі не наводиться.

На момент публікації офіційних повідомлень від Офісу президента України або Білого дому щодо змісту бесіди не оприлюднено.