У Міноборони назвали терміни початку поступової демобілізації військових

Міністерство оборони України повідомило, що поступове звільнення з військової служби військовослужбовців, які перебувають у лавах Збройних сил найдовше, планують розпочати до кінця 2026 року.

Про це йдеться у роз’ясненні Міноборони щодо першого етапу Трансформації Сил оборони.

У відомстві відповіли на одне з найпоширеніших запитань військовослужбовців — коли зможуть залишити службу ті, хто перебуває у війську вже багато років.

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«За завданням Президента, вже до кінця року розпочнеться поступове звільнення тих, хто служить і з 2014, і з 2022. У першу чергу це буде стосуватися військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових», — зазначили в Міністерстві оборони.

Також у відомстві повідомили, що ухвалені урядом постанови щодо трансформації системи служби вже очікують на підписання та офіційне оприлюднення. Після публікації всі зміни набудуть чинності.

Окрім демобілізації, реформа передбачає нові підходи до грошового забезпечення військових. У Міноборони наголосили, що одним із головних принципів стане залежність виплат від рівня ризику та виконуваних завдань.

Зокрема, для військовослужбовців на передовій середній рівень виплат становитиме близько 300 тисяч гривень на місяць. Водночас базове грошове забезпечення для військових у тилу збільшать із 20 до 30 тисяч гривень за рахунок додаткової надбавки.

Також Міноборони нагадало, що військовослужбовці, які проходять стаціонарне лікування після поранення, продовжать отримувати бойові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Такі виплати можуть зберігатися протягом року безперервного лікування.

У відомстві зазначили, що нова контрактна система має передбачати чіткі терміни служби та гарантовані відстрочки залежно від бойового досвіду військовослужбовця.

«Контрактна армія з чіткими правилами — це не лише справедливість. Це сильніша позиція України», — підкреслили в Міністерстві оборони.