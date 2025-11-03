Контракти від одного до п’яти років: Міноборони готує нову систему із фіксованими термінами служби

Міністерство оборони, за дорученням Президента Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідних змін до законодавства. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Головна новація – встановлення чітких термінів служби. Контракти планують запровадити строком від одного до п’яти років. Для тих, хто укладе контракт на два чи більше років, після завершення служби передбачатиметься річна відстрочка від мобілізації.

Після ухвалення законодавчих змін нові контракти зможуть підписати як діючі військовослужбовці, так і нові добровольці. Передбачається також підвищення щомісячних виплат, бонуси за підписання контракту та розширення соціального пакета.

«Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність», – зазначив Шмигаль, додавши, що всі деталі будуть оголошені найближчим часом.