Суспільство

У Міноборони пояснили затримку законопроєкта про демобілізацію
10 Січня 2025 13:47
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Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк / Фото: Міноборони України
Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк / Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України розробило законопроєкт про демобілізацію, проте наразі працює над механізмами заміни значної кількості військовослужбовців після його ухвалення.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“Законопроєкт вже готовий… Ми маємо створити умови, щоб його впровадження не призвело до до зникнення держави”, — зазначив Гаврилюк.

За його словами, для подання документу до парламенту необхідно визначити, як забезпечити ротацію та підготовку особового складу після демобілізації.

“Ми працюємо над новими формами і способами ведення бойових дій. Для завершення цієї роботи нам потрібно ще щонайменше три місяці”, — додав заступник міністра.


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