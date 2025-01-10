У Міноборони пояснили затримку законопроєкта про демобілізацію

Міністерство оборони України розробило законопроєкт про демобілізацію, проте наразі працює над механізмами заміни значної кількості військовослужбовців після його ухвалення.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“Законопроєкт вже готовий… Ми маємо створити умови, щоб його впровадження не призвело до до зникнення держави”, — зазначив Гаврилюк.

За його словами, для подання документу до парламенту необхідно визначити, як забезпечити ротацію та підготовку особового складу після демобілізації.

“Ми працюємо над новими формами і способами ведення бойових дій. Для завершення цієї роботи нам потрібно ще щонайменше три місяці”, — додав заступник міністра.