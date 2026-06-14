Швейцарці на референдумі відхилили обмеження чисельності населення до 10 мільйонів

Громадяни Швейцарії на референдумі відхилили пропозицію обмежити чисельність населення країни 10 мільйонами осіб до 2050 року. За попередніми результатами, близько 55% виборців проголосували проти ініціативи, тоді як підтримали її 45%.

Про це повідомляє Reuters.

Ініціативу просувала права Швейцарська народна партія. Вона передбачала, що якщо населення країни перевищить 10 мільйонів осіб і залишатиметься на цьому рівні щонайменше два роки, уряд має припинити дію угоди про вільне пересування громадян між Швейцарією та Європейським Союзом.

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Референдум привернув значну увагу, оскільки його порівнювали з британським Brexit. Представники бізнесу попереджали, що схвалення ініціативи могло б ускладнити доступ до іноземної робочої сили, зашкодити економіці та погіршити відносини з ЄС — головним торговельним партнером країни.

За словами аналітика соціологічної компанії GFS Bern Урса Бірі, багато швейцарців дійсно стурбовані швидким зростанням населення, але не були переконані, що запропоновані заходи є правильним рішенням.

Він зазначив, що виборці побоювалися негативних наслідків для ринку праці та відносин з Євросоюзом. Крім того, багато хто висловлював занепокоєння щодо можливого дефіциту працівників у сфері охорони здоров’я та догляду за літніми людьми.

Населення Швейцарії наразі становить близько 9,1 мільйона осіб, а іноземці складають майже 28% жителів країни. За офіційними прогнозами, позначки у 10 мільйонів населення Швейцарія може досягти на початку 2040-х років.

Після оголошення результатів представники бізнесу привітали рішення виборців. Президент галузевої асоціації HotellerieSuisse Мартін фон Моос заявив, що результат референдуму став важливим сигналом на підтримку відкритої та міжнародно інтегрованої Швейцарії.

Водночас прихильники ініціативи заявили, що продовжать добиватися більш жорсткої міграційної політики. Голова Швейцарської народної партії Марсель Деттлінг наголосив, що проблеми, пов’язані зі зростанням населення, залишаються актуальними і потребують вирішення.

Явка на референдумі склала близько 58%, що суттєво перевищує середній показник для загальнонаціональних голосувань у Швейцарії.