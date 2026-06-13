Швейцарія може першою в Європі встановити максимальну чисельність населення

У неділю громадяни Швейцарії візьмуть участь у референдумі, який може зробити країну першою в Європі, що законодавчо обмежить максимальну чисельність населення, повідомляє CNN.

Виборцям запропонують відповісти на запитання, чи повинно населення Швейцарії бути обмежене позначкою у 10 мільйонів осіб. Наразі в країні проживає трохи більше ніж 9 мільйонів людей, тоді як десять років тому населення становило близько 8,3 мільйона.

Ініціатором голосування виступила права Швейцарська народна партія, яка стверджує, що стрімке зростання населення через імміграцію створює дедалі більший тиск на житло, транспортну інфраструктуру та соціальні ресурси.

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Представники партії вважають, що країна розвивається надто швидко, а багато швейцарців дедалі частіше почуваються чужими у власній державі.

Водночас уряд, бізнес-спільнота та більшість інших політичних сил виступають проти цієї ініціативи. Вони попереджають, що обмеження імміграції може призвести до дефіциту робочої сили та завдати шкоди економіці.

Особливу стурбованість викликає той факт, що у разі схвалення референдуму уряд буде змушений поступово скорочувати приплив нових мігрантів. Після досягнення позначки у 9,5 мільйона осіб можуть бути введені додаткові обмеження для новоприбулих, а після досягнення 10 мільйонів населення країна буде зобов’язана припинити дію угоди про вільне пересування громадян із Європейським Союзом.

Експерти зазначають, що економіка Швейцарії значною мірою залежить від іноземних працівників. Сьогодні близько 27% населення країни становлять іноземці, які не мають швейцарського громадянства. Майже половина з них походить із чотирьох країн ЄС — Італії, Німеччини, Португалії та Франції.

Прихильники референдуму наполягають, що питання стосується насамперед контролю над темпами зростання населення, тоді як критики звинувачують авторів ініціативи у використанні ксенофобської та антиімміграційної риторики.

Останні соціологічні опитування свідчать про дуже напружену боротьбу між прихильниками та противниками обмеження. За кілька днів до голосування перевага противників ініціативи оцінювалася лише у кілька відсотків.

Остаточні результати референдуму очікуються вже ввечері 14 червня. Якщо пропозицію підтримають, Швейцарія може зіткнутися з найсерйознішими змінами у своїй міграційній політиці за останні десятиліття.