Росія виробляє більше балістичних ракет, ніж США — ракет для Patriot, — ISW

Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і ударних безпілотників, а також активно модернізує наявне озброєння для підвищення його ефективності проти української протиповітряної оборони. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), нинішні темпи виробництва російських балістичних ракет уже перевищують темпи виробництва американських ракет-перехоплювачів Patriot.

Аналітики посилаються на дані головного наукового співробітника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння Олександра Заруби. За його словами, станом на весну 2026 року Росія щомісяця виробляє від 40 до 50 крилатих ракет Х-101, від 60 до 70 балістичних ракет «Іскандер-М» та близько 10 крилатих ракет «Іскандер-К».

Для порівняння, США наразі виробляють близько 600 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot на рік, тобто приблизно 50 на місяць.

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Заруба зазначив, що російські інженери активно модернізують свої ракети. Зокрема, бойову частину Х-101 вдалося збільшити майже удвічі. Крім того, ракети отримали нові засоби протидії ППО — автоматичні теплові пастки та дипольні відбивачі, які ускладнюють їх виявлення радарами та перехоплення.

Також українські фахівці зафіксували модернізацію балістичних ракет «Іскандер-М». Вони отримали оновлені системи протидії, що можуть імітувати сигнатуру ракети та перевантажувати українські радіолокаційні системи.

За словами Заруби, Росія також працює над новою версією комплексу під назвою «Іскандер-1000», дальність якого може сягати тисячі кілометрів.

В ISW наголошують, що зростання виробництва та модернізація російських ракет роблять західну допомогу Україні ще більш критичною. Насамперед це стосується систем Patriot, які залишаються одним із небагатьох ефективних засобів боротьби з балістичними ракетами.

Крім ракетної програми, Росія продовжує збільшувати військові витрати. За даними німецького економіста Яніса Клюге, у першому кварталі 2026 року військові видатки РФ досягли 5,9 трильйона рублів, або 46% усіх бюджетних витрат країни.

При цьому доходи російського бюджету за перші чотири місяці року становили лише 8,3 трильйона рублів. Таким чином, витрати на війну вже дорівнюють приблизно двом третинам усіх бюджетних надходжень.

Водночас Кремль продовжує розширювати чисельність армії. 12 червня Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ ще на 7360 військовослужбовців — до 1,51 мільйона військових.

У звіті також наводяться дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, згідно з якими травень 2026 року став найтрагічнішим місяцем для цивільного населення з квітня 2022 року. За місяць внаслідок бойових дій загинули щонайменше 274 мирні жителі, ще 1763 отримали поранення.

В ISW вважають, що основною причиною такого зростання втрат стали масштабні російські удари ракетами, керованими авіабомбами та безпілотниками по українських містах і цивільній інфраструктурі.