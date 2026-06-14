Чотири золоті за чотири дні: Людмила Лузан тріумфально завершила Євро-2026

Українська веслувальниця Людмила Лузан стала головною героїнею чемпіонату Європи-2026 з веслування на байдарках і каное, який проходив у Португалії. За підсумками турніру спортсменка здобула чотири золоті медалі та показала найкращий результат у своїй кар’єрі на континентальних першостях.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У заключний день змагань Лузан спочатку захистила титул чемпіонки Європи в каное-одиночці на дистанції 500 метрів. Українка фінішувала з результатом 2:00.822 хвилини, більш ніж на дві секунди випередивши найближчу суперницю — італійку Олімпію Деллу Джустіну.

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Пізніше Лузан разом з Анастасією Рибачок здобула ще одне «золото» в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Український дует подолав дистанцію за 2:00.787 хвилини та випередив срібних призерок з Угорщини на 1,72 секунди.

Раніше на цьому чемпіонаті Європи Лузан також двічі перемогла на дистанції 200 метрів, завдяки чому завершила турнір із чотирма золотими нагородами.

Загалом спортсменка взяла участь у п’яти фінальних заїздах і здобула чотири титули чемпіонки Європи.

Для Людмили Лузан це найуспішніший чемпіонат Європи в кар’єрі. Після виступу в Португалії вона має вже вісім золотих медалей та 16 нагород різного ґатунку на континентальних першостях.

Лузан є однією з найтитулованіших українських веслувальниць сучасності та срібною призеркою Олімпійських ігор у Токіо в каное-двійці разом з Анастасією Рибачок. Їхній дует залишається одним із найсильніших у світовому веслуванні.