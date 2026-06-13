Українська каноїстка стала чемпіонкою Європи з великим відривом

Українська каноїстка Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2026 з веслування на байдарках і каное.

Свою першу нагороду на континентальній першості спортсменка виборола у фіналі каное-одиночки на дистанції 200 метрів, повідомляє Суспільне Спорт.

У вирішальному заїзді Лузан показала результат 43,710 секунди, випередивши найближчу суперницю з Італії більш ніж на 1,7 секунди.

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Для української спортсменки ця перемога стала першим у кар’єрі титулом чемпіонки Європи саме на дистанції 200 метрів у каное-одиночці.

Водночас золота медаль стала вже п’ятою перемогою Лузан на чемпіонатах Європи.

Континентальна першість є одним із головних стартів сезону для української каноїстки. На Євро-2026 Лузан заявлена одразу в кількох дисциплінах, де раніше вже здобувала медалі міжнародних змагань.