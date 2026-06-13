        Спорт

        Українська каноїстка стала чемпіонкою Європи з великим відривом

        Віктор Алєксєєв
        13 Червня 2026 19:22
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        Людмила Лузан (у центрі) виборола “золото” на Чемпіонат світу з веслування на байдарках (етап у Бранденбурзі). 17 травня 2026 / Фото: x.com/esportes_infos
        Людмила Лузан (у центрі) виборола “золото” на Чемпіонат світу з веслування на байдарках (етап у Бранденбурзі). 17 травня 2026 / Фото: x.com/esportes_infos

        Українська каноїстка Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2026 з веслування на байдарках і каное.

        Свою першу нагороду на континентальній першості спортсменка виборола у фіналі каное-одиночки на дистанції 200 метрів, повідомляє Суспільне Спорт.

        У вирішальному заїзді Лузан показала результат 43,710 секунди, випередивши найближчу суперницю з Італії більш ніж на 1,7 секунди.

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        Для української спортсменки ця перемога стала першим у кар’єрі титулом чемпіонки Європи саме на дистанції 200 метрів у каное-одиночці.

        Водночас золота медаль стала вже п’ятою перемогою Лузан на чемпіонатах Європи.

        Континентальна першість є одним із головних стартів сезону для української каноїстки. На Євро-2026 Лузан заявлена одразу в кількох дисциплінах, де раніше вже здобувала медалі міжнародних змагань.


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