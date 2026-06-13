Лузан оформила золотий дубль на чемпіонаті Європи

Людмила Лузан здобула друге золото чемпіонату Європи-2026 з веслування на байдарках і каное за один день, перемігши у фіналі каное-двійки на дистанції 200 метрів разом з Анастасією Рибачок.

Український екіпаж показав результат 43,399 секунди та впевнено фінішував першим.

Срібні нагороди вибороли представниці Іспанії Ангелс Морено та Вікторія Ярчевська, які поступилися українкам понад секунду. Третє місце посів польський дует Мілена Мацкевич і Дорота Боровська.

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Для Людмили Лузан це вже шосте золото чемпіонатів Європи у кар’єрі. Загалом українська каноїстка має 14 медалей континентальних першостей.

Анастасія Рибачок стала триразовою чемпіонкою Європи. Також у її активі є бронзова нагорода континентального чемпіонату.

Раніше цього ж дня Лузан стала чемпіонкою Європи в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

У неділю, 14 червня, українські спортсменки матимуть шанс поповнити медальну колекцію ще двома нагородами. Лузан виступить у фіналі каное-одиночки на 500 метрів, а також разом із Рибачок змагатиметься за золото в каное-двійці на цій же дистанції.