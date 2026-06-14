Місячна дівчинка постраждала після удару дрона по художньому музею в Харкові

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив уточнені дані щодо наслідків вечірньої атаки російських безпілотників на Харків.

Російський дрон влучив у Харківський художній музей / Фото: Харківська ОВА

За його словами, ударний БпЛА влучив у будівлю Харківського художнього музею, який є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Станом на цей час відомо про чотирьох постраждалих. Серед них — місячна дівчинка та троє жінок віком 22, 28 і 34 роки.

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Дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Немовля було госпіталізоване.

«Черговий акт російського терору. Недільним вечором російські війська завдали удар БПлА по будівлі Харківського художнього музею, який є памʼяткою архітектури місцевого значення», — зазначив Синєгубов.

На місці влучання продовжують працювати всі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації про завдані пошкодження.