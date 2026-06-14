        Події

        Місячна дівчинка постраждала після удару дрона по художньому музею в Харкові

        Сергій Бордовський
        14 Червня 2026 20:36
        читать на русском →

        Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив уточнені дані щодо наслідків вечірньої атаки російських безпілотників на Харків.

        Російський дрон влучив у Харківський художній музей / Фото: Харківська ОВА

        За його словами, ударний БпЛА влучив у будівлю Харківського художнього музею, який є пам’яткою архітектури місцевого значення.

        Станом на цей час відомо про чотирьох постраждалих. Серед них — місячна дівчинка та троє жінок віком 22, 28 і 34 роки.

        Реклама
        Реклама

        Дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Немовля було госпіталізоване.

        «Черговий акт російського терору. Недільним вечором російські війська завдали удар БПлА по будівлі Харківського художнього музею, який є памʼяткою архітектури місцевого значення», — зазначив Синєгубов.

        На місці влучання продовжують працювати всі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації про завдані пошкодження.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov